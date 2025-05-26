Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Евросоюз работает над восстановлением контактов с Россией. Об этом пишет Politico.

По ее словам, о планах ей сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как отметило издание, сама глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз уже предпринимает шаги в этом направлении.

В конце апреля директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников заявлял, что у Евросоюза нет желания разговаривать с Москвой, поэтому в России в настоящее время не видят необходимости настаивать на диалоге. Он отметил, что Брюссель никак не демонстрирует намерения наладить диалог.

Это подтвердила представитель Европейской комиссии Анита Хиппер, заявившая, что сейчас никаких контактов между ЕС и РФ не предвидится.

Трамп сделал заявление об ужесточении санкций против России

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «воинственные лозунги», которые выкрикивают европейские политики в адрес Российской Федерации, не соответствуют позиции народов их стран.

Ранее спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Вячеслав Володин назвал Евросоюз «тюрьмой народов».