Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к его оборонному фонду

Великобритания и Евросоюз приступают к длительным и сложным переговорам с целью получения Лондоном доступа к оборонному фонду Евросоюза. Об этом сообщила газета Politico.

Только сейчас, после заключения двустороннего соглашения об углублении партнерства, Соединенное Королевство и ЕС могут, по данным газеты, начать обсуждение возможности британского участия в совместных закупках оружия в рамках проекта Security Action for Europe (SAFE), с помощью которого страны могут брать кредиты для покупки вооружений.

Теперь Британия и сообщество готовятся к еще более напряженным переговорам по подписанию совершенно отдельного соглашения, говорится в публикации. По словам научного сотрудника по европейской внешней политике в Королевском колледже Лондона Бена Джонса, пока что существует "много предписаний, но отсутствуют конкретные обязательства сторон, особенно в сфере оборонной промышленности, и впереди их ожидают трудные переговоры".

Как сообщалось ранее, Великобритания сможет получить доступ к фонду милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд для закупки вооружений только после того, как заплатит взнос за вступление, однако его размер пока не определен. По свидетельству европейских дипломатов, потребуется более детальное соглашение, чтобы британские компании могли заключать контракты, финансируемые SAFE.