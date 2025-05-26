Пока вы спали: законопроект о выплатах домохозяйкам и недовольство Трампа Зеленским

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создает проблемы Украине

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство высказываниями Владимира Зеленского, отметив, что они постоянно создают сложности для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что действия украинского лидера вредят стране и мешают урегулированию ситуации, а также заявил, что если бы он был у власти, конфликт мог бы быть предотвращен.

Трамп рассматривает возможность ужесточения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство недавним масштабным ударом России по объектам на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что не одобряет такие действия и заявил о возможном ужесточении антироссийских санкций, подчеркнув свою готовность к их введению. В то же время Трамп отметил, что не слышал о ситуации с российским вертолетом в Курской области и не исключает связи между этими событиями и недавним ударом по Украине.

В Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии

В Белгородской области в Грайворонском округе произошло временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

В результате аварии без электричества остались несколько населенных пунктов, включая Дорогощь, Смородино и Заречье-Второе.

Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ для устранения последствий происшествия.

Почти 4,5 тыс. россиян возвращены с территории Украины с начала СВО

С начала специальной военной операции около 4,5 тысяч россиян были возвращены с подконтрольной Украине территории в рамках 39 обменов, согласно данным Минобороны России и аппарата уполномоченного по правам человека. Об этом сообщает ТАСС.

В числе вернувшихся — не менее 4 492 граждан. Из них около тысячи были освобождены в рамках последнего крупного обмена, проведенного с 23 по 25 мая.

В ГД внесли законопроект о выплатах домохозяйкам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о разработке законопроекта, который признает домашнее хозяйство трудом и предусматривает ежемесячные выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобная мера поддержки в размере прожиточного минимума поможет улучшить материальное положение семей с низким доходом.

Законопроект предполагает предоставление выплат лицам, ведущим домашнее хозяйство, при условии их статуса безработного и выполнения определенных условий по уходу за членами семьи.