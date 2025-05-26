Ирландский публицист Чей Боуз обвинил спецпосланника президента США Кита Келлога во лжи о России и целях ударов ВС РФ. Об этом Боуз написал в соцсети X.

В Минобороны РФ ранее сообщили о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Военные объявили, что все цели были поражены. СМИ писали, что удары были нанесены по заводу «Антонов» в Киеве.

Келлог опубликовал пост, в котором обвинил Россию в нарушении «Женевских мирных протоколов 1977 года». Он призвал «прекратить огонь немедленно», сопроводив свой пост фотографией горящего объекта.

«Сколько беспилотников, произведенных на этом горящем огромном военном предприятии (Антонов), было отправлено в Россию за последние десять дней? Более 1200. Но вы предпочитаете игнорировать это», - так заявление Келлога прокомментировал Боуз.

Он заявил, что Украина намеренно размещает свои военные производственные объекты в населенных пунктах. По мнению Боуза, Келлог это знает, что делает его «откровенно нечестный и вводящий в заблуждение пост еще более тревожным».

Келлог призвал к немедленному прекращению огня после серии взрывов в Киеве