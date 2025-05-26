Профессор оценил нападки Трампа на Зеленского
Профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса прокомментировал критическое заявление президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире Sky News Australia.
Сиракуса оценил нападки Трампа на Зеленского и сказал, что американский лидер решил выйти из переговоров по Украине.
«Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины», — подчеркнул он.