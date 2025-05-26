Закулисный переговорный процесс по Украине продолжается в Стамбуле

В Стамбуле продолжается неофициальный переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатического источника в Анкаре.

Россия и Украина завершили обмен 1000 на 1000 по стамбульским договоренностям

«Ведётся закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики», — приводит агентство слова источника.

Источник отметил, что вопрос о месте проведения следующего раунда остаётся открытым, а также добавил, что Стамбул считается удобной и зарекомендовавшей себя площадкой для такого диалога.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о месте второго раунда переговоров примут, когда придёт время.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что сроки и место второго раунда переговоров между Москвой и Киевом пока не определены.