Россия и Ливия обсудили перезапуск приостановленных проектов

Посол РФ в Ливии Айдар Аганин провел встречу с главой Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии Салехом Обейди в Бенгази. Об этом сообщает российская дипмиссия в Telegram.

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Стороны обсудили проблемы ливийского торгового сектора, осложненные многолетним внутриполитическим кризисом. Особое внимание уделили перспективам прямого сотрудничества, включая инициативу создания российско-ливийской совместной торговой палаты. Кроме того, ключевой темой стал перезапуск приостановленных проектов в различных отраслях экономики Ливии.

10 мая президент РФ Владимир Путин встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. В настоящее время в Ливии нет единой централизованной системы управления. Благодаря посредничеству ООН, полномасштабная гражданская война в стране прекратилась, власть разделена между Высшим государственным Советом в Триполи и парламентом на юго-востоке страны, избирающим Правительство народного согласия. Халифа Хафтар объявлен военным преступником восточным правительством и является главнокомандующим вооруженной группировкой, интересы которой представляет Высший государственный совет.