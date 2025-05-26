Почему Трамп отложит введение 50-процентного тарифа для Евросоюза до июля
Президент США Дональд Трамп в воскресенье согласился продлить крайний срок для Европейского союза, чтобы избежать введения 50-процентных тарифов на экспорт в Соединенные Штаты. Объявление было сделано после телефонного звонка президента США главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.
У ЕС и США будет время до 9 июля, чтобы достичь соглашения, которое предотвратит введение более высоких тарифов. Ранее Трамп предположил, что тарифы могут быть введены 1 июня. По его словам, переговоры были инициированы ЕС, а соглашение было достигнуто после воскресного разговора с фон дер Ляйен, которая сказала Трампу, что блок "хочет приступить к серьезным переговорам", сообщает Associated Press. "Я сказал всем, кто готов слушать, что они должны это сделать", - пояснил Трамп журналистам в воскресенье в Морристауне в штате Нью-Джерси, готовясь к возвращению в Вашингтон. Фон дер Ляйен, по словам Трампа, пообещала "быстро собраться вместе и посмотреть, сможем ли мы что-то придумать".
Со своей стороны глава ЕК заявила, что разговор с Трампом был "хорошим". "ЕС и США имеют самые важные и тесные торговые отношения в мире. Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров. Чтобы заключить хорошую сделку, нам потребуется время до 9 июля", - заявила она.
В пятницу в сообщении в социальных сетях Трамп пригрозил ввести 50-процентный тариф на товары из ЕС, пожаловавшись, что с блоком из 27 членов было "очень трудно иметь дело" в торговле, а переговоры "ни к чему не привели".
Эти тарифы вступили бы в силу с 1 июня. Но разговор с фон дер Ляйен, похоже, сгладил напряженность, по крайней мере, на данный момент, отметили наблюдатели. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович в пятницу выступил с резким комментарием после того, как президент США пригрозил ввести 50-процентный тариф на все товары из блока, заявив, что любая потенциальная торговая сделка между Брюсселем и Вашингтоном должна основываться на "уважении, а не угрозах", сообщила газета The Guardian.
Тарифная угроза прозвучала на фоне зашедших в тупик переговоров, когда Вашингтон потребовал односторонних уступок от Брюсселя, чтобы европейский блок открылся для американского бизнеса, в то время как ЕС стремится к соглашению, которое предлагает взаимную выгоду, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом торговых переговоров между ЕС и США. Второго апреля, в так называемый "День освобождения", Трамп объявил о 39-процентном тарифе на европейские товары. Однако позже он отказался от этой идеи, прежде чем снова изменить курс в пятницу, выступив с еще более жестким заявлением. Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу, что эта угроза хозяина Белого дома должна была "разжечь огонь в ЕС". "Президент считает, что предложения Евросоюза не были такого же качества, какие мы видели от других наших важных торговых партнеров", - сказал Бессент на канале Fox News. "Я не собираюсь вести переговоры по телевидению, но я надеюсь, что это разожжет огонь ЕС", - добавил он.
Белый дом заключил очень мало торговых соглашений со странами по тарифам, которые были объявлены в так называемый "День освобождения". Единственная объявленная торговая сделка на данный момент - это соглашение с Британией, уточняет The Hill. Вместе с тем Трамп приостановил ряд тарифов, которые первоначально вызвали резкое падение фондовых рынков в США и спровоцировали опасения рецессии. В частности, его шаги по выходу из торговой войны включали резкое снижение тарифов, которые были введены в отношении импорта из Китая.
Между тем
Комментируя текущую ситуацию между США и ЕС из-за тарифного спора, Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества, сказал в интервью китайскому государственному англоязычному изданию Global Times в воскресенье, что США, похоже, стремятся усилить давление на ЕС, возможно, из-за растущих опасений по поводу своей внутренней экономики. Однако, по словам Чжоу, такое давление неразумно.
"Правительство США, возможно, когда-то было уверено в том, что сможет добиться уступок от ЕС, но история показала, что повышение тарифов оказало значительное негативное влияние на обе стороны, особенно учитывая нынешнюю экономическую ситуацию. Если правительство США решит оказать большее давление на Европу, это может только спровоцировать большее недовольство со стороны ЕС, а также усилить давление на американский бизнес", - отметил эксперт.