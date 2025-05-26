Почему Трамп отложит введение 50-процентного тарифа для Евросоюза до июля

Президент США Дональд Трамп в воскресенье согласился продлить крайний срок для Европейского союза, чтобы избежать введения 50-процентных тарифов на экспорт в Соединенные Штаты. Объявление было сделано после телефонного звонка президента США главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

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У ЕС и США будет время до 9 июля, чтобы достичь соглашения, которое предотвратит введение более высоких тарифов. Ранее Трамп предположил, что тарифы могут быть введены 1 июня. По его словам, переговоры были инициированы ЕС, а соглашение было достигнуто после воскресного разговора с фон дер Ляйен, которая сказала Трампу, что блок "хочет приступить к серьезным переговорам", сообщает Associated Press. "Я сказал всем, кто готов слушать, что они должны это сделать", - пояснил Трамп журналистам в воскресенье в Морристауне в штате Нью-Джерси, готовясь к возвращению в Вашингтон. Фон дер Ляйен, по словам Трампа, пообещала "быстро собраться вместе и посмотреть, сможем ли мы что-то придумать".

Со своей стороны глава ЕК заявила, что разговор с Трампом был "хорошим". "ЕС и США имеют самые важные и тесные торговые отношения в мире. Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров. Чтобы заключить хорошую сделку, нам потребуется время до 9 июля", - заявила она.

В пятницу в сообщении в социальных сетях Трамп пригрозил ввести 50-процентный тариф на товары из ЕС, пожаловавшись, что с блоком из 27 членов было "очень трудно иметь дело" в торговле, а переговоры "ни к чему не привели".

Эти тарифы вступили бы в силу с 1 июня. Но разговор с фон дер Ляйен, похоже, сгладил напряженность, по крайней мере, на данный момент, отметили наблюдатели. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович в пятницу выступил с резким комментарием после того, как президент США пригрозил ввести 50-процентный тариф на все товары из блока, заявив, что любая потенциальная торговая сделка между Брюсселем и Вашингтоном должна основываться на "уважении, а не угрозах", сообщила газета The Guardian.

Тарифная угроза прозвучала на фоне зашедших в тупик переговоров, когда Вашингтон потребовал односторонних уступок от Брюсселя, чтобы европейский блок открылся для американского бизнеса, в то время как ЕС стремится к соглашению, которое предлагает взаимную выгоду, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом торговых переговоров между ЕС и США. Второго апреля, в так называемый "День освобождения", Трамп объявил о 39-процентном тарифе на европейские товары. Однако позже он отказался от этой идеи, прежде чем снова изменить курс в пятницу, выступив с еще более жестким заявлением. Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу, что эта угроза хозяина Белого дома должна была "разжечь огонь в ЕС". "Президент считает, что предложения Евросоюза не были такого же качества, какие мы видели от других наших важных торговых партнеров", - сказал Бессент на канале Fox News. "Я не собираюсь вести переговоры по телевидению, но я надеюсь, что это разожжет огонь ЕС", - добавил он.

Белый дом заключил очень мало торговых соглашений со странами по тарифам, которые были объявлены в так называемый "День освобождения". Единственная объявленная торговая сделка на данный момент - это соглашение с Британией, уточняет The Hill. Вместе с тем Трамп приостановил ряд тарифов, которые первоначально вызвали резкое падение фондовых рынков в США и спровоцировали опасения рецессии. В частности, его шаги по выходу из торговой войны включали резкое снижение тарифов, которые были введены в отношении импорта из Китая.

Между тем

Комментируя текущую ситуацию между США и ЕС из-за тарифного спора, Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества, сказал в интервью китайскому государственному англоязычному изданию Global Times в воскресенье, что США, похоже, стремятся усилить давление на ЕС, возможно, из-за растущих опасений по поводу своей внутренней экономики. Однако, по словам Чжоу, такое давление неразумно.