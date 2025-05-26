Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создаёт проблемы Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания Владимира Зеленского постоянно приводят к проблемам для Украины.

Трамп: Зеленский своими высказываниями постоянно создаёт проблемы Украине
© ТАСС

По словам американского лидера, Зеленский не приносит пользы Украине, говоря так, как он это делает.

«Всё, что выходит из его уст, создаёт проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее заявил, что Зеленский продал всё, что было у Украины.

Также он выразил мнение, что Зеленский является раздражающим фактором для Трампа.

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