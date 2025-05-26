Кандидат в президенты Южной Кореи предлагает восстановить коммуникацию с КНДР

Фаворит президентской гонки в Южной Корее Ли Чжэ Мён предлагает восстановить работу военной горячей линии между Сеулом и Пхеньяном. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

© РИА Новости

"Ради оживления экономики и обеспечения стабильности в жизнях граждан необходимо устранить "риски Корейского полуострова". Мы будем контролировать ситуацию, добиваясь восстановления межкорейских каналов коммуникации, включая военную горячую линию, и взаимного отказа от действий, провоцирующих напряженность", - указал кандидата в президенты. С апреля 2023 года КНДР перестала отвечать на плановые звонки по военной линии межкорейской связи.

После запуска разведывательного спутника КНДР в 2023 году в Сеуле решили частично отказаться от соблюдения договора о снижении военной напряженности от 2018 года. В ответ в Пхеньяне объявили, что больше не будут соблюдать эти договоренности целиком. Республика Корея перестала соблюдать оставшиеся положении летом 2024 года.

"Будем добиваться развития диалога между Югом и Севером, обменов и сотрудничества, которое по душе народу", - отметил политик. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее предложил конституционно закрепить за Республикой Корея статус главного врага. Председатель государственных дел также заявил о невозможности объединения с "Республикой Корея, которая стремится к поглощению народной республики".

"Много времени прошло с остановки процесса денуклеаризации Северной Кореи. С каждым днем растет их ядерный и ракетный потенциал", - констатировал Ли Чжэ Мён.

"Ради практического прогресса в обеспечении мира на Корейском полуострове и решении ядерной проблемы Северной Кореи будем тесно сотрудничать с США и добиваться многостороннего сотрудничества с международным сообществом", - заявил политик.

При этом он отметил, что в случае избрания будет укреплять "готовность реагировать на асимметричные угрозы" со стороны Пхеньяна.