В Германии раскрыли цель Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп стремится к завершению украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Киева условиях. С таким мнением Германии Zeit.

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«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил [президента Украины] Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал [российского лидера] Владимира Путина», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп оказался недоволен действиями Путина. Глава Белого дома подчеркнул, что знает российского президента очень давно, но «что-то с ним случилось». «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал он.