Трамп допустил ужесточение антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что в дальнейшем Вашингтон может ввести новые санкции против России. Американский лидер сейчас рассматривает эту возможность. Его слова передает Reuters.

Трамп также заявил, что недоволен недавним массированным ударом России по Украине, что и может стать поводом для возможного введения рестрикций против Москвы.

Ранее Трамп резко ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского об ужесточении санкций против России. Тогда он заявил, что самостоятельно будет принимать подобные решения