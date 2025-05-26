Британия начала ренационализацию сети железных дорог

Великобритания приступила к ренационализации железных дорог.

Как сообщает телеканал ITV, под государственный контроль в первую очередь были взяты поезда, эксплуатируемые компанией South Western Railway. За ней, согласно статье, должны последовать и другие.

Уточняется, что железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах. Лейбористская партия ранее заявила о планах национализировать железные дороги в случае прихода к власти.

Также сообщалось, что Британия обновит вспомогательный флот для несущих ядерное оружие подлодок.