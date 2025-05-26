В Венесуэле продлили голосование из-за потока граждан

Участки для голосования на всеобщих выборах в Венесуэле продлили работу из-за потока голосующих. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы CNE Элвис Аморосо, передает телеканал VTV.

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"Учитывая присутствие большого числа избирателей на участках, члены руководства совета приняли решение продлить голосование на один час или до завершения очередей на различных избирательных участках", - сказал он.

В воскресенье, 25 мая, в Венесуэле избираются 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернатора. В январе президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла через пять месяцев после выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.