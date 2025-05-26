Урсула фон дер Ляйен обсудила с Трампом пошлины

В рамках телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что для успешного заключения торговой сделки с Соединёнными Штатами Евросоюзу понадобится время до 9 июля.

«Хороший телефонный разговор с президентом США... Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля», — написала глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X.

Она добавила, что Европа готова активно продвигать переговоры.

Ранее Трамп предложил ввести пошлины в размере 50% на европейские товары начиная с 1 июня.