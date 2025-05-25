В правящей партии Турции надеются на избрание Эрдогана на новый срок

Газета.Ru

Правящая в Турции Партия справедливости и развития рассчитывает на избрание Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок, заявил глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Об этом сообщает Anadolu.

В правящей партии Турции надеются на избрание Эрдогана на новый срок
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Он подчеркнул, что партия продолжает совершать тихие реформы под лидерством Эрдогана.

По словам Яймана, президент будет переизбран на ближайших выборах.

23 мая сообщалось, что в Турции правоохранители арестовали 49 сотрудников муниципалитета Стамбула, в том числе высокопоставленных помощников экс-мэра Экрема Имамоглу.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов.

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