Трамп показал, как лебедь ущипнул за пах Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп посетовал на сложности игры в гольф. В своей соцсети Truth Social он показал момент нападения лебедя на спецпредставителя Стива Уиткоффа.

© Московский Комсомолец

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — написал Трамп.

На фото видно, как лебедь щипает Уиткоффа между ног, а тот пытается освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что спровоцировало агрессию лебедя, неизвестно.

© Соцсети

Ранее Трамп подкараулил президента страны БРИКС обвинениями в геноциде белого населения.