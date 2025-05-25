Израиль установил контроль над большей частью территории сектора Газа

Армия Израиля контролирует 77% территории сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства анклава.

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«Израильская оккупационная армия фактически установила контроль над 77% общей площади сектора Газа», — отмечается в заявлении.

По данным властей анклава, Израиль сделал это посредством наземного вторжения и размещения своих войск в жилых районах, а также в результате «несправедливой политики принудительного выселения», вынуждающей палестинцев покидать сектор Газа под угрозой физического уничтожения.

Отмечается, что Израиль грубо нарушил принципы международного гуманитарного права. Правительство сектора Газа возложило «полную юридическую ответственность за преступления» в анклаве на Израиль, а также США, Великобританию, Германию и Францию.

19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе». Действия израильской армии стали ответом на отказ ХАМАС от американского плана освободить заложников во время перемирия, действовавшего с 19 января, и продлить его.