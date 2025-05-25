Анархисты взяли ответственность за диверсии на электросетях на юге Франции

Анархисты взяли на себя ответственность за повреждение электросетей на Лазурном берегу Франции в субботу.

Как сообщила прокуратура Грасса и Драгиньяна в эфире BFMTV, в выходные в Приморских Альпах произошла серия аварий на электросетях. В результате инцидентов около 160 тысяч домохозяйств на несколько часов остались без электроэнергии. Власти квалифицировали произошедшее как диверсию.

Отключения затронули и Каннский кинофестиваль: один из конкурсных показов пришлось прервать, а церемонию закрытия провели с использованием резервных генераторов.

В воскресенье на анонимном сайте, связанном с ультралевыми активистами, появилось заявление. Две группы, назвавшие себя "анархистскими бандами", взяли на себя ответственность за диверсию.

"Накануне церемонии награждения победителей Каннского кинофестиваля и торжественного вечера мы устроили диверсию на главной подстанции, снабжающей Каннскую агломерацию, и повредили линию 225 кВ, идущую из Ниццы", - говорится в тексте.

Авторы также заявили о намерении лишить электричества исследовательские центры, авиационные и аэрокосмические предприятия, аэропорты и другие промышленные и военные объекты региона. Подлинность сообщения пока не подтверждена.

Первая авария произошла около 2:45 утра в Таннероне (департамент Вар), где была подожжена электроподстанция. Затем, примерно в 10:00, в Вильнев-Лубе неизвестные повредили три опоры ЛЭП.

Прокуратура Драгиньяна начала расследование первого инцидента, а прокуратура Грасса - второго. Электроснабжение на Лазурном берегу удалось полностью восстановить к 16:30.