Франция собирается признать Палестину самостоятельным государством

Франция рассматривает возможность официального признания Палестины независимым государством уже в следующем месяце. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на собственные источники. Согласно публикации, Париж может принять соответствующее решение на фоне растущего числа государств, которые поддерживают признание палестинской государственности.

«Ожидается, что в следующем месяце Франция совместно с Саудовской Аравией проведет конференцию, на которой будет обсуждаться вопрос о двух государствах, а также официально признает палестинское государство», — сообщил Axios.

Как отмечает издание, поддержка Израиля на Западе значительно снизилась за последние месяцы, особенно после начала новой наземной операции армии ЦАХАЛ в Газе.

Ранее правительство Ирландии официально признало Палестину независимым государством, о чем сообщил премьер-министр страны Саймон Харрис. К данному шагу присоединилась Норвегия, подчеркнув, что признание Палестины является основополагающим правом и необходимым условием для достижения мира на Ближнем Востоке.