В Баку рассказали, как необходимо урегулировать украинский кризис

В Баку считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать исключительно политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает РИА Новости.

В воскресенье Байрамов принял украинскую делегацию во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. После этого глава азербайджанского МИД выступил на совместной пресс-конференции.

«Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами», — сказал Байрамов.

По его словам, азербайджанцы поддерживают политический диалог во имя мира между Россией и Украиной и положительно оценивают прошедшие в Турции переговоры.

Ранее президент Азербайджана заявил, что продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.