В Германии планируют приостановить на 2 года воссоединение семей беженцев

Глава МВД Германии Александер Добриндт планирует представить законопроект о приостановке на два года воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на получение убежища в ФРГ.

Об этом пишет Bild.

«На сегодняшний день в Германию могло переезжать 1 тыс. человек в месяц. Теперь с этим покончено», — цитирует Добриндта издание.

Он отметил, что целью законопроекта является снижение привлекательности Германии для беженцев.

«Это также свидетельствует о том, что миграционная политика в ФРГ изменилась», — добавил министр.

Ожидается, что правительство ФРГ примет законопроект 28 мая.

Ранее стало известно, что власти Германии приняли решение признать утратившим силу распоряжение прежнего правительства от 2015 года, согласно которому просители убежища могут въезжать в страну.