Зеленский подписал указ о санкциях против 10 физлиц

Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 10 физических лиц из России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди тех, против кого ввели санкции — помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын экс-главы украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр и бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям», — говорится в указе.

Отмечается, что предложения по введению санкций были внесены Службой безопасности Украины (СБУ). Ограничительные меры вводятся «бессрочно, сроком на 10 лет».

Ранее Зеленский ввел санкции против 74 юридических лиц, зарегистрированных в четырех странах — России, Китае, Узбекистане и Иране.