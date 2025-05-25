Глава МИД Литвы Будрис призвал полностью изолировать Россию

Россию необходимо полностью изолировать на международной арене. Такое мнение в воскресенье, 25 мая, выразил Глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Подобная реакция последовала от него после информации о том, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) ударили по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

— Наш ответ должен быть сильнее <...>: больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России, — высказался дипломат в своем личном блоге.

Напряжение между странами продолжает нарастать. Ранее литовская сторона приняла решение ограничить возможность пролета в небе над страной самолетам президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в День Победы. Коллеги направлялись в Москву для участия в параде.

25 апреля также стало известно о том, что в Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вызвали временного поверенного в делах российского посольства в стране. Срочность была связана с масштабной российской атакой на украинские предприятия и военные объекты.