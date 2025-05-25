WSJ: сотрудника ФРС обвиняют в шпионаже в пользу КНР

Экс-экономиста Федеральной резервной системы (ФРС) США Джона Роджерса обвиняют на Родине в шпионаже в пользу Китая.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По версии американских правоохранителей, в 2013 году Роджерс посетил Шанхай, где проходил форум. Там на него вышли агенты спецслужб КНР. Роджерс начал общаться с «аспирантом одного из китайских вузов». Затем американца пригласили в Китай.

Следствие утверждает, что экс-экономист за деньги передавал китайской стороне информацию о внутренних докладах ФРС.

Отмечается, что Роджерс покинул ФРС в 2021 году.

В январе 2025 года бывшему экономисту предъявили обвинения в шпионаже. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее стало известно о том, что моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину.