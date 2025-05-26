Нетаньяху обсудил с министром внутренней безопасности США ведение войны в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм ведение войны в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху в офисе премьер-министра в Иерусалиме встретился с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая выразила непоколебимую поддержку премьер-министру и Государству Израиль. Она дала высокую оценку политике строительства заграждения на египетской границе и ведению войны премьер-министром", - говорится в заявлении.

Как сообщила ранее пресс-служба Министерства внутренней безопасности США, Ноэм направилась в воскресенье в Израиль после того, как два сотрудника посольства еврейского государства были убиты в столице США. На 26 мая у Ноэм запланирована встреча с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, после этого она направится в Польшу.

21 мая в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля. По словам шефа полиции города Памелы Смит, погибшими дипломатами были мужчина и женщина. Они покидали мероприятие, проходившее в музее, когда подозреваемый открыл огонь. Стрелявший был задержан. Смит сообщила, что во время ареста задержанный выкрикивал лозунг "Свободу Палестине!".

Телеканал CNN сообщил, что подозреваемый Элиас Родригес из Чикаго (штат Иллинойс) ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.