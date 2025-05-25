Express: тори могут снять Баденок с поста лидера к ноябрю

Консервативная партия Великобритании (тори) с высокой долей вероятности снимут Кеми Баденок с поста лидера к ноябрю из-за падения популярности и потери муниципальных депутатских мест. Об этом пишет портал Express со ссылкой на неназванные источники.

Накануне британские СМИ рассказали, что ряд влиятельных консерваторов работает над планом по возвращению в большую политику экс-премьера королевства Бориса Джонсона. Журналисты заметили, что это обусловлено низкими рейтингами тори, а также ростом популярности правой партии Reform UK.

Автор статьи пояснил, что лидеру консерваторов «неизбежно» будет брошен вызов в ноябре. Он уточнил, что депутаты-консерваторы, скорее всего, попытаются отстранить ее от занимаемой должности.

Источник заметил, что политики рассматривают нескольких кандидатов. Среди них — Борис Джонсон, теневой министр юстиции Роберт Дженрик и теневой министр образования Лора Тротт.

Ранее сообщалось, что поддержка партии Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, она опережает традиционные парламентские партии и укрепляет позиции.