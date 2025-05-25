Axios: Израиль теряет своих союзников из-за операции в Газе

Израиль стремительно теряет союзников на Западе из-за ударов по сектору Газа и блокирования гуманитарной помощи для палестинцев. Об этом сообщает Axios.

Издание подчеркивает, что возможная изоляция Израиля – уже не обычная политическая риторика. Премьер Нетаньяху теряет друзей на Западе, а противостоять военным действиям Западного Иерусалима призывает все больше стран.

«Многие международные союзники Израиля открыто выступили против правительства Нетаньяху из-за беспрестанных ударов по Газе и блокады региона, который крайне нуждается в гуманитарной помощи», — пишет Axios.

На этой неделе 22 страны, включая Францию, ФРГ, Канаду, Британию, Японию, потребовали от Израиля немедленно и полностью возобновить помощь сектору Газа.

«Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху предпринимает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит возобновленное военное наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем дальнейшие конкретные действия в ответ», — говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Марка Карни и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В марте Израиль возобновил войну в Газе, нарушив двухмесячное перемирие, был обнародован план «завоевания» территории и принудительного переселения 2,4 миллиона жителей.