Бессент отказался включать слова о нефти из РФ в коммюнике G7

Министр финансов Скотт Бессент, как пишет газета Financial Times, отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи глав финансовых ведомств и центробанков G7 в канадском Банфе.

Агентство Рейтер сообщало, что Евросоюз предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю российскую нефть, вероятнее всего, до 50 долларов за баррель. Позднее агентство Блумберг сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых антироссийских санкций собирается предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже до 45 долларов.

На встрече министров финансов G7, состоявшейся на прошлой неделе в Банфе, Канада предложила прямым текстом прописать в совместном заявлении намерение о снижении потолка цен на российскую нефть. Однако, как указывается в материале FT, эти слова не были включены по просьбе Бессента.

В результате в коммюнике по итогам встречи были включены общие слова об усилении санкций G7 против России при условии отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.