Алиев заявил, что продолжит оказывать помощь Киеву

Майк Габриелян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Об этом сообщает официальный сайт лидера закавказской республики.

Алиев сделал заявление о помощи Киеву
© РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Сибига выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Баку Украине и «особо подчеркнул важность проектов, реализуемых в городе Ирпень».

«Глава государства сказал, что Азербайджан и впредь продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине», — говорится в сообщении.

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Также было отмечено, что Азербайджан и Украина «постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга».

Это было первое за три года посещение Азербайджана главой МИД Украины.

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