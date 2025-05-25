Алиев сделал заявление о помощи Киеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Об этом сообщает официальный сайт лидера закавказской республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Сибига выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Баку Украине и «особо подчеркнул важность проектов, реализуемых в городе Ирпень».

«Глава государства сказал, что Азербайджан и впредь продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине», — говорится в сообщении.

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Также было отмечено, что Азербайджан и Украина «постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга».

Это было первое за три года посещение Азербайджана главой МИД Украины.