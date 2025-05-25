Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Запад оказывать «сильнейшее давление» на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, комментируя массированный удар ВС РФ по территории республики.

Она утверждает, что Россия якобы стремится «уничтожить Украину».

«Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», — написала Каллас.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Глава МИД Литвы выступил с призывом против России

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.