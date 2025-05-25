Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России прямо на сцене: бросил триколор в урну и сделал вид, что помочился на него.

Инцидент произошёл на фестивале Tbilisi Open Air.

Гецадзе при этом размещает свои треки на российских площадках, включая «Яндекс Музыку». В сети уже призывают привлечь исполнителя к ответственности.

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России» при помощи друзей с Запада.