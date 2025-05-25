Британия испугалась втягивания Карла III в противостояние с Трампом

Британские чиновники боятся участия короля Карла III в политическом противостоянии Канады с США во время грядущего визита монарха, который состоится в конце мая. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

«Британские министры пытаются убедить канадское правительство оставить в стороне Карла от любых разногласий вокруг [президента США] Дональда Трампа, и канадцы яростно сопротивляются этому», — отмечается в материале издания.

В частности, споры Соединенного Королевства и Канады возникли вокруг планируемой речи Карла III на открытии сессии канадского парламента 27 мая, которое пройдет впервые с участием короля с 1957 года. Чиновники североамериканского государства хотят превратить это выступление в политическое и внести в него намеки на проблемы в отношениях с США и притязаниями Трампа. Кроме того, они надеются, что это может быть представлено как поддержка Канады со стороны Великобритании и других стран Содружества наций.

Канада — парламентская монархия, где главой государства является король, а правительством руководит премьер-министр. Так как король Канады также является британским правителем и постоянно живет в Великобритании, его интересы представляет генерал-губернатор. Его кандидатура номинируется Канадой, а утверждается монархом, из-за чего фактически главой государства является именно генерал-губернатор.

Аналогичная монархическая система действует еще в 13 государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и на Ямайке.