Лидер неонацистской группировки экстрадирован из Молдавии в США

Гражданин Грузии Михаил Чхикишвили обвиняется в подстрекательстве к терактам после задержания и экстрадиции в США из Молдавии.

Лидер неонацистской организации «Культ убийств маньяков» Михаил Чхиквишвили был экстрадирован из Молдавии в США. По версии прокуратуры, с 2022 года он руководил экстремистской группой, распространявшей призывы к насилию через Telegram и манифест «Справочник ненавистника». Чхиквишвили, также известный как «Командир Мясник», подозревается в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти, включая попытку отравления детей из числа евреев и представителей расовых меньшинств, передает NBC NEWS.

Один из инцидентов связан с попыткой убедить федерального агента под прикрытием переодеться в Санта-Клауса и раздавать отравленные конфеты детям. Прокуроры отметили, что деятельность группировки могла вдохновить на массовое убийство в школе Нэшвилла, где погиб подросток.

На суде в Бруклине Чхиквишвили не признал себя виновным. Его адвокат Сэмюэль Грегори ходатайствовал о психиатрической экспертизе для обвиняемого вследствие риска суицида, но пока комментариев не давал.

В апреле прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», действовавших на полуострове.