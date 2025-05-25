Раскрыта информация о втором раунде российско-украинских переговоров

Предполагаемой площадкой второго раунда прямых переговоров России и Украины является Стамбул, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

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Первые прямые переговоры между Россией и Украиной за три года также состоялись в Стамбуле 16 мая 2025 года. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую переговорную группу возглавлял министр обороны Рустем Умеров, в нее входили первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель главы СБУ Александр Поклад и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Названы возможные темы второго раунда переговоров России и Украины

Стороны согласовали обмен пленными в формате "1 000 на 1 000", а также договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.