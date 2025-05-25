Лукашенко пригласил в Минск делегацию комиссии Африканского союза

Ярким символом победы над расизмом, колониальным давлением и эксплуатацией, стремлением к независимости, суверенитету и идеалам гуманизма назвал белорусский лидер День Африки, праздник, символизирующий единство народов континента.

В поздравительном адресе, который 25 мая Александр Лукашенко направил в этой связи президенту Анголы Жоау Лоуренсу и в его лице всем руководителям стран и правительств государств - членов Африканского союза, отмечается, что страны континента неуклонно идут по пути обеспечения устойчивого развития и продовольственной безопасности.

Они "укрепляют международный авторитет, заявляют о себе как о значительной политической, экономической и моральной силе, приверженной многополярности, основным целям и принципам Устава ООН".

В этой связи глава государства констатировал, что в РБ по праву гордятся своим вкладом в дело обретения африканскими государствами суверенитета и независимости. Он напомнил, что и в минувшем веке "наши военные и гражданские специалисты помогали народам Алжира, Анголы, Мозамбика и других стран".

И сегодня, заверил президент, слова которого цитирует его пресс-служба, Беларусь "ни на шаг не отходит от принципов действенной поддержки своих африканских друзей". Настоящим образцом добросовестного, открытого и результативного взаимодействия он назвал совместную с Зимбабве программу механизации сельского хозяйства, которая задала новый высокий стандарт партнерства с государствами континента.

Белорусские технологии и компетенции, полагает глава государства, могут быть эффективно использованы для достижения целей, сформулированных Африканским союзом в Программе-2063, а также при реализации флагманских проектов в рамках обозначенной стратегии развития.

А являясь страной, председательствующей в Евразийском экономическом союзе в текущем году, Беларусь готова содействовать расширению взаимной торговли товарами и услугами между ЕАЭС и Африканским союзом, а также постепенному снятию торговых барьеров. По мнению белорусского руководителя, названные вопросы могут стать основой для активизации официального диалога между Беларусью и Африканским союзом в любом удобном формате.

Он пригласил в Минск делегацию высокого уровня, представляющую Комиссию Африканского союза, и предложил использовать визит для углубленной отработки перспективных форм взаимодействия. "Рассчитываю на Вашу поддержку этой инициативы", - добавил в своем послании белорусский лидер, отметив при этом, что будет рад личной встрече с Жоау Лоуренсу для обсуждения вопросов актуальной повестки дня, в том числе двусторонних отношений с Анголой.

В поздравительном адресе Президент передал руководителям государств и правительств Африканского союза пожелания мира, процветания, благополучия и устойчивого развития, а своему ангольскому коллеге как председателю этого объединения - успехов на ответственном посту.