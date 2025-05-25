Китай отвесил Дании «дипломатическую пощёчину» в ответ на призыв отказаться от сотрудничества с Россией, пишет портал Sohu.

Министр иностранных дел Дании Андерс Фог Расмуссен в понедельник, 19 мая, посетил Китай и провел переговоры с китайским коллегой Ван И.

Глава ведомства в ходе беседы заявил о заинтересованности в сотрудничестве с КНР и китайских инвестициях. Он отметил, что правительство и парламент Дании неуклонно следуют политике «одного Китая».

Вместе с тем, Расмуссен потребовал от Пекина сохранять «сдержанность» в тайваньском вопросе, подчеркнул важность «недопущения односторонних изменений статус-кво».

Стороны затронули украинский вопрос, заметил автор статьи. Датский министр призвал собеседника не только прекратить поддержку конфликта, но и использовать свое влияние на Москву, чтобы положить конец противостоянию.

Требования и просьбы Расмуссена вызвали возмущение у Ван И. Он дал понять датскому коллеге, что Китай сам будет решать, с кем сотрудничать, пояснил обозреватель.

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Кроме того, подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства, именно страны НАТО являются основными виновниками конфликта на Украине, поскольку они предоставляют Киеву оружие и средства для продолжения боевых действий.

Ван И констатировал, что замечания Расмуссена основаны исключительно на мышлении времен холодной войны и логике силы, что неприемлемо для Пекина.

Эксперт уточнил, что нынешний дипломатический стиль Китая описывается следующим образом: «Когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики».

Эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян ранее сообщил, что Китай осознает, что на его границе назревает ситуация, аналогичная конфликту на Украине. Аналитик добавляет, что власти КНР уже рассматривают возможность занять аналогичную России позицию.