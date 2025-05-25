Во Франции может начаться «реальное народное восстание», если президент Эммануэль Макрон отправит войска на Украину. Об этом предупредил Сергей Мюнье — лидер французских добровольцев, воюющих в составе ВС РФ, пишет АиФ.

Создатель подразделения «Нормандия-Неман», участвующий в СВО на Украине, отметил, что во Франции «при очень резком событии» могут произойти массовые беспорядки. Это ранее продемонстрировали акции желтых жилетов.

«Не какой-то уличный хаос, а реальное народное восстание. Макрона поддерживает всего около 10% населения, за него голосовала в основном парижская элита», — сказал Мюнье.

По его словам, рейтинг Макрона настолько низок, что рядовые французы раздают ему пощечины на улицах.

При этом французские военные не хотят отправляться на Украину, поскольку костяк армии состоит из католиков и потомков французской аристократии.

«Эти люди идеологически, конечно, больше на стороне России, так как Россия защищает традиционные ценности», — отметил Сергей Мюнье.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин рассказал, что французские граждане создали подразделение «Нормандия- Неман» и воюют плечом к плечу с российскими военными в зоне СВО.