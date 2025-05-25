Среди иностранных студентов Гарварда началась паника на фоне решений властей США

Тысячи иностранных студентов Гарвардского университета оказались в состоянии тревоги и неопределенности после решения администрации бывшего президента США Дональда Трампа временно запретить прием учащихся из-за рубежа. Об этом сообщает CNN.

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По данным источников телеканала, в академической среде назревает серьезный кризис, а в кампусе царит паническое настроение.

Ситуация с запретом на прием иностранных студентов вызвала волну тревоги среди более чем шести тысяч иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в Гарварде — они составляют почти треть от общего числа учащихся. Многие из них опасаются, что визы будут аннулированы, а повторный въезд в США окажется невозможным. Как отметил сопредседатель студсовета Абдулла Шахид Сиал, студенты не понимают, какой правовой статус имеют в данный момент, и боятся за будущее своих академических программ.

Корреспонденты отметили, что особенно уязвимы учащиеся из стран, охваченных конфликтами: возвращение домой может стать для них не только угрозой для жизни, но и поводом для политических репрессий. Один из студентов, австриец Карл Молден, признался, что всю жизнь стремился поступить в Гарвард, но теперь не знает, придется ли искать альтернативу и покидать страну.

Тем временем ситуация обостряется на фоне продолжающегося конфликта между администрацией вуза и властями США, особенно после серии пропалестинских акций, прошедших в кампусах Гарварда в ответ на военные действия Израиля в Газе. Университет подвергался критике как за допущенные протесты, так и за жалобы студентов и выпускников еврейского происхождения на проявления антисемитизма. Гарвард признал проблему и пообещал принять меры.

Некоторые израильские исследователи выразили мнение, что администрация Трампа использует тему защиты еврейских студентов скорее как политический инструмент, чем как реальную заботу о безопасности.

На этой неделе американские власти лишили университет лицензии на прием иностранных студентов, что фактически означало блокировку их въезда в страну. Университет немедленно отреагировал, подав в суд на федеральное правительство, и уже в пятницу, 23 мая, федеральный суд временно приостановил действие спорного решения. Руководство вуза расценило действия властей как акт политического давления и мести — в частности, за отказ Гарварда поддержать инициативы Белого дома, включая запрет на приём студентов, которых правительство сочло «враждебными американским ценностям».