Принятие Украины в состав Евросоюза откроет дверь к иссушению ресурсов объединения, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз ускорит работу по вступлению Украины в блок.

«Членство Украины в ЕС? Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов. Венгрия не будет за это платить», — подчеркнул Орбан.

Ранее глава правительства сообщил, что реализация плана ЕК по отказу от российских энергоносителей приведет к существенным убыткам.

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По оценке Орбана, для Венгрии отказ от российских энергоресурсов означает дополнительные расходы в размере 800 млрд форинтов (176 млрд рублей) в год.