Украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мир может пойти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость», — написал Зеленский.

По его словам, в этом вопросе «точно помогут санкции». Он призвал Соединенные Штаты и Европу к решимости. Украинский лидер также заявил, что остановить конфликт можно лишь «давлением на Россию», и потребовал «заставить» Владимира Путина думать о прекращении боевых действий.

На Украине отреагировали на масштабный удар России

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию».