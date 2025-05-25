Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить после двух месяцев ареста

После двух месяцев ареста от должности могут отстранить главу автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Евгению Гуцул, так как она не исполняет свои обязанности в течение 60 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Однако сама политик в беседе с изданием объяснила, что такая процедура возможна только, если решение об ее отстранении вынесет Народное собрание Гагаузии (НСГ). При этом, по совам Гуцул, председатель и большинство депутатов поддерживают ее.

«Насколько я знаю, НСГ на это не пойдет», - сказала глава Гагаузии, заявив, что за ее арестом стоят президент Молдавии Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности.

Между тем, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов считает, что молдавское правительство может действовать противозаконно.

Ранее Евгении Гуцул продлили срок ареста до 13 июня, но ее адвокат Сергей Морару подчеркивал, что законные основания для этого отсутствуют, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».