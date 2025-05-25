Федеральные судьи в США увидели угрозу своей безопасности в Трампе

В США федеральные судьи опасаются, что президент США Дональд Трамп лишит их охраны. На фоне этого правоохранители начали обсуждать управление собственными силами безопасности, пишут обозреватели Кэтрин Лонг и Джеймс Фанелли в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

Верховный суд США имеет собственную специализированную полицию, другие федеральные судьи защищены Службой маршалов США, которая подчиняется генеральному прокурору Пэм Бонди.

Авторы статьи заметили, что идея о создании собственной службы охраны обсуждалась на серии закрытых встреч, прошедших в начале марта.

Кроме того, юристы поднимали эту тему на заседании Судебной конференции — совещательного органа федеральной судебной системы.

Эксперты пояснили, что опасения возникли не на пустом месте — Трамп неоднократно резко высказывался о судебной системе, выражал негодование в связи с тем, что суды блокируют его решения, обвинял их в политической предвзятости.

Вместе с тем, в Минюсте США подчеркнули, что слухи о роспуске охраны не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что маршалы «продолжат защищать безопасность федеральных судей».