Трамп обратился к Гарварду с неожиданным требованием

Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные об обучающихся в нем иностранных студентах.

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Трамп сказал, что почти треть студентов приехали в Гарвард из других стран, некоторые из которых "недружелюбны по отношению к США", но университет остается "не очень-то общительным" и не предоставляет властям соответствующую информацию.

"Мы хотим (знать) имена и страны", — сказал Трамп, назвав свою просьбу "разумной", поскольку гарвард получает "миллиарды долларов".

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