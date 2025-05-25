На Украине отреагировали на масштабный удар России

Страны мира должны усилить давление на Россию, чтобы добиться длительного прекращения огня.

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На это указал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Мир должен давить на Россию, чтобы она согласилась на это [прекращение огня]», — отметил он.

Так глава МИД Украины отреагировал на масштабный удар, который нанесли Вооруженные силы РФ по территории страны минувшей ночью. По словам Сибиги, Россия выпустила сотни беспилотников, а также крылатые и баллистические ракеты.

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Ранее Андрей Сибига назвал Ватикан приемлемым местом для переговоров России и Украины. По его словам, в Киеве этот вариант для проведения российско-украинской встречи по-прежнему рассматривается.