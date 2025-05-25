Названа особенность геополитических конфликтов на ближайшие 20 лет

Конфликт между различными странами будет доминировать в ближайшие 20 лет, считает бывший высокопоставленный чиновник правительства Великобритании.

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Саймон Кейс призывает министров разработать новые средства запуска британских средств ядерного сдерживания и говорит, что Западу нужно "взять себя в руки и быть готовым’

По словам бывшего главы государственной службы, следующие 20 лет будут проходить в условиях конфликтов между нациями, пишет The Guardian.

Саймон Кейс, который в декабре ушел с поста секретаря британского кабинета министров, сделал это предупреждение в своем первом серьезном интервью после ухода с работы.

Выступая перед газетой Times, политик призвал министров разработать новые средства запуска британских средств ядерного сдерживания, которые хранятся на борту постоянно патрулирующих подводных лодок.

По его словам, следует рассмотреть возможность создания ракет наземного или реактивного базирования, о чем правительство должно объявить в рамках предстоящего стратегического оборонного обзора, всеобъемлющей проверки обороноспособности Великобритании.

“На мой взгляд, вы не стали бы полагаться на единую систему в чем-либо. Это верно во многих сферах жизни, не говоря уже о ядерном сдерживании”, - сказал Кейс газете.

Саймон Кейс, возглавлявший государственную службу при четырех премьер-министрах, назвал себя “пессимистом” на фоне растущих глобальных потрясений.

“Когда я смотрю на жизнь своих детей, то понимаю, что следующие 10, а возможно, и 20 лет будут во власти этого межгосударственного конфликта, - утверждает он. - Мне кажется, что нам, всему западному альянсу, нужно взять себя в руки и быть готовыми”.

Выступая в новом подкасте The Times под названием "Генерал и журналист", Кейс на этой неделе заявил, что Соединенному Королевству следует как можно скорее увеличить расходы на оборону до 3%.

Правительство Кейра Стармера пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% от объема производства в экономике Великобритании к 2027 году, а в следующем парламенте - еще до 3%.

Кейс ушел в отставку из-за состояния здоровья в конце 2024 года. Он занимал посты секретаря кабинета министров при Борисе Джонсоне, Лиз Трасс, Риши Сунаке и Стармере, а также ранее занимал руководящие должности на государственной службе при тогдашних премьер-министрах Дэвиде Кэмероне и Терезе Мэй.