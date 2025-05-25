KP.RU: Зеленский начал заявлять о предотвращенных атаках России

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский начал заявлять о якобы предотвращенных атаках России. Об этом сообщило издание kp.ru.

СМИ указали на смену риторики Зеленского
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Журналисты отметили, что украинский лидер заявлял о якобы планах России провести запуск межконтинентальной ракеты «Ярс» в ночь на 19 мая. При этом в этот день никаких пусков не состоялось, что было представлено украинской стороной как свидетельство успеха, подчеркнули авторы материала.

23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский не является адекватным руководителем. Министр напомнил, что украинский лидер приезжал в Стамбул на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на их запрет, и обвинял его в том, что он не хочет ехать в Турцию.

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24 мая экс-сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Зеленский попал в патовую ситуацию, поэтому может пойти на любые провокации. По ее словам, «кредиторы президента Украины требуют возврат вложенных средств».

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