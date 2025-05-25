Джо Байден впервые появился на публике после выявления рака простаты

Экс-президент США Джо Байден впервые вышел в свет после того, как у него диагностировали рак простаты. Он посетил выпускной своего внука.

© Вечерняя Москва

Роберт Хантер Байден завершил обучение в средней школе Солсбери, расположенной в штате Коннектикут. На церемонию пришли Джо Байден и другие члены семьи, чтобы поздравить выпускника.

— Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер — мы так гордимся тобой, — написала жена Джо Байдена Джилл в своем личном блоге.

О болезни Байдена стало известно вечером 18 мая: в СМИ написали, что у него выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (пятая группа), при этом метастазы распространились на костную ткань. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев. Он добавил, что сильно запущенное заболевание.

ChatGPT оценил шансы Байдена прожить больше пяти лет

Кроме того, супругу экс-президента США Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем. Что происходило между супругами и какое наказание грозит бывшей первой леди США, если ее вину удастся доказать, — в материале «Вечерней Москвы».