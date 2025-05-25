Успех России в ходе спецоперации и итог недавнего телефонного разговора между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом говорит о том, что Западу не удалось подчинить Москву.

© Office of the President of Ukraine

Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.

«Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. Это очередная больная фантазия Запада», — посетовал он.

По словам эксперта, Запад неспособен противостоять РФ, несмотря на постоянные попытки саботировать мирный процесс. Из-за всех этих санкций и ограничений пострадает сама Европа.

На Западе раскрыли новую тактику России на Украине

Ранее издание National Interest написало, что неспособность украинских властей вовремя сменить подход в отношениях с Соединенными Штатами привела к разрыву между Киевом и Вашингтоном. Как указали журналисты, Украина не может использовать один и тот же подход к Дональду Трампу и Джо Байдену.

До этого американские СМИ писали, что Дональд Трамп может бросить Украину, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется заключать мир. Журналисты указали, что глава Белого дома теряет терпение в отношении Зеленского.