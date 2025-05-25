Кандидат в президенты Польши Тшасковский не подписал декларацию националистов

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я не буду ничего подписывать. Я вам не [кандидат в президенты Польши от оппозиции] Кароль Навроцкий", - сказал политик.

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Данная декларация была предложена выбывшим из президентской гонки кандидатом от коалиции националистов и евроскептиков Славомиром Ментценом. Один из пунктов документа гласит, что подписавший возьмет на себя обязательство не подписывать законы о принятии Украины в НАТО.

Тшасковский отказался соглашаться с данным предложением. Помимо этого, декларация включает в себя обязательства не подписывать законы, которые повысят налоги для граждан Польши, а также ограничат оборот наличных денег, свободу выражения взглядов и так далее.

Навроцкий подписал данный документ. Несколькими часами ранее агентство PAP сообщило, что кандидаты на пост президента Польши вступили в спор во время дебатов, когда речь зашла о вопросе вступления Украины в НАТО. Навроцкий выступил против присоединения Киева к Североатлантическому альянсу. После этого Тшасковский обвинил его в повторении тезисов президента России Владимира Путина.